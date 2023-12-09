Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Пари НН», 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Чистяков, Родригао, Фернандес, Барриос, Ду Кейрос, Вендел, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Пари НН»: Кукушкин, Александров, Каккоев, Гоцук, Тихий, Трошечкин, Кухарчук, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян.

Главный тренер: Сергей Юран

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Пари НН»