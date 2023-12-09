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    • «Зенит» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Зенит» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Пари НН», 18-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Круговой, Алип, Родригао, Фернандес, Коаудиньо, Барриос, Вендел, Изидор, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стаматов, Живоглядов, Александров, Гоцук, Тихий, Трошечкин, Каккоев, Калинский, Севикян, Кутателадзе.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Пари НН»

    Зенит-Пари НН смотреть онлайн 9 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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