Клопп выделил лучшего защитника мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лучший защитник мира выступает за его команду.

«Вирджил ван Дейк – лучший защитник в мире. Но у него бывали не очень удачные периоды. Но они есть у всех. Никто не был идеальным постоянно», – сказал немец.

Нидерландец в «Ливерпуле» с 2017 года.

В этом сезоне у 32-летнего ван Дейка 13 матчей в АПЛ, гол, 2 ассиста.

«Ливерпуль» отстает от 1-го места АПЛ на 2 очка.

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