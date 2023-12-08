Клопп выделил лучшего защитника мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что лучший защитник мира выступает за его команду.
«Вирджил ван Дейк – лучший защитник в мире. Но у него бывали не очень удачные периоды. Но они есть у всех. Никто не был идеальным постоянно», – сказал немец.
- Нидерландец в «Ливерпуле» с 2017 года.
- В этом сезоне у 32-летнего ван Дейка 13 матчей в АПЛ, гол, 2 ассиста.
- «Ливерпуль» отстает от 1-го места АПЛ на 2 очка.
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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»