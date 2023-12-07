Извинения Абаскаля, неприкасаемые в «Зените», новый трансфер «Баварии», дедлайн «Реала» для Мбаппе и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11912

      alex1951 3 часа назад

      ЕСЛИ, все мы русские,то на Х. нам все импортные тренера...?
      В свое время к подедам приводили наши тренера...наши люди!
      Вы тем самым унижаете ..наших тренеров!

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