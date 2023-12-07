АПЛ. «Ман Сити» уступил «Астон Вилле» (0:1) и выпал из топ-3, «МЮ» обыграл «Челси» (2:1)

«Манчестер Сити» и «Челси» потерпели поражения в 15-м туре чемпионата Англии.
«Сити» на выезде проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1. Бирмингемцы поднялись в топ-3 АПЛ, а команда Хосепа Гвардиолы опустилась на четвертое место.
«Челси» также в гостях уступил «Манчестер Юнайтед» – 1:2. В этом матче дубль сделал опорник Скотт Мактоминей.
Англия. АПЛ. 15-й тур
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бэйли, 74.
Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мактоминей, 19; 1:1 – Палмер, 45; 2:1 – Мактоминей, 69.
Незабитый пенальти: Фернандеш, 9 – нет.
Источник: «Бомбардир»