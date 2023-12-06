Куртуа решил не ехать на Евро-2024

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит чемпионат Европы 2024 года.
Футболист сборной Бельгии сам решил не ехать на Евро.
Он хочет остаться в Мадриде и полностью восстановиться от разрыва крестообразной связки колена, не рискуя получить рецидив.
О своем решении Куртуа уже проинформировал руководство «Реала».
- Голкипер не играет с августа.
- Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
- Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.
Источник: Radio Marca