Куртуа решил не ехать на Евро-2024

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит чемпионат Европы 2024 года.

Футболист сборной Бельгии сам решил не ехать на Евро.

Он хочет остаться в Мадриде и полностью восстановиться от разрыва крестообразной связки колена, не рискуя получить рецидив.

О своем решении Куртуа уже проинформировал руководство «Реала».