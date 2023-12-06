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Куртуа решил не ехать на Евро-2024

6 декабря 2023, 16:32
2

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит чемпионат Европы 2024 года.

Футболист сборной Бельгии сам решил не ехать на Евро.

Он хочет остаться в Мадриде и полностью восстановиться от разрыва крестообразной связки колена, не рискуя получить рецидив.

О своем решении Куртуа уже проинформировал руководство «Реала».

  • Голкипер не играет с августа.
  • Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
  • Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.

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Источник: Radio Marca
Чемпионат Европы Испания. Примера Реал Бельгия Куртуа Тибо
Комментарии (2)
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BarStep
1701870145
Не, ну здесь понятно как белый день… Вот только не понял я его, а за каким нужно информировать руководство «Реала»?!
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