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    Куртуа решил не ехать на Евро-2024

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит чемпионат Европы 2024 года.

    Футболист сборной Бельгии сам решил не ехать на Евро.

    Он хочет остаться в Мадриде и полностью восстановиться от разрыва крестообразной связки колена, не рискуя получить рецидив.

    О своем решении Куртуа уже проинформировал руководство «Реала».

    • Голкипер не играет с августа.
    • Он порвал кресты на тренировке перед стартом сезона.
    • Бельгия в группе Евро-2024 встретится со Словакией, Румынией и победителем Пути В стыковых матчей Лиги наций.

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    Источник: Radio Marca

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8561

      BarStep 1 час назад

      Не, ну здесь понятно как белый день… Вот только не понял я его, а за каким нужно информировать руководство «Реала»?!

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      Рейтинг: +2215

      Таврида > BarStep 1 час назад

      Как зачем? Это же мессидж) руководству Реала: " Я даже поломанный - весь ваш, такшта в будущем не обижайте - контракт и деньги на бочку".

      1
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