«Реал» определился с альтернативой для Мбаппе

«Реал» переключит внимание на другого форварда, если Килиан Мбаппе не даст ответ до 15 января.

Новой целью мадридского клуба в таком случае станет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Норвежцу интересен потенциальный переход в «Реал» по двум причинам: