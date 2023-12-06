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    «Реал» определился с альтернативой для Мбаппе

    «Реал» переключит внимание на другого форварда, если Килиан Мбаппе не даст ответ до 15 января.

    Новой целью мадридского клуба в таком случае станет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

    Норвежцу интересен потенциальный переход в «Реал» по двум причинам:

    • Холанд дружит с Джудом Беллингемом со времен совместных выступлений за дортмундскую «Боруссию».
    • У нападающего «Сити» есть дом в испанской Марбелье, где он очень любит проводить время.

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    Источник: AS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1221

      Alex Flash 32 минуты назад

      Холанд и Кирьян 2 равноценных скакуна. Меньше 180 их не уступят

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      Рейтинг: +2215

      Таврида 2 часа назад

      Логично, есть дом в Марбелье - надо переезжать в мадридский "Реал", домика-то в Манчестере у Холанда до сих пор нет...

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      Рейтинг: +63

      MANCHESTER_RED_MAN 2 часа назад

      Сити не отпустит

      0
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      Рейтинг: +864

      Октавиус > MANCHESTER_RED_MAN 2 часа назад

      не исключено, что прописаны отступные. Боруссия тоже вряд ли хотела отпускать его за 60 лямов

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