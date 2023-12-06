«Реал» определился с альтернативой для Мбаппе

«Реал» переключит внимание на другого форварда, если Килиан Мбаппе не даст ответ до 15 января.

Новой целью мадридского клуба в таком случае станет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Норвежцу интересен потенциальный переход в «Реал» по двум причинам:

Холанд дружит с Джудом Беллингемом со времен совместных выступлений за дортмундскую «Боруссию».

У нападающего «Сити» есть дом в испанской Марбелье, где он очень любит проводить время.

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