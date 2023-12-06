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    Абаскаль извинился перед российским футболом

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем удалении в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

    – Гильермо, прошло несколько дней после матча с «Ахматом». Сейчас, когда эмоции уже улеглись, расскажите, что все-таки случилось в той ситуации после первого гола соперника?

    – Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак-Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол.

    – Если говорить не об эмоциях, а непосредственно об игре. Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

    – Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах. После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать. Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.

    • В первом тайме после гола в ворота москвичей полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул двумя ногами техническую зону «Спартака», а Абаскаль оттолкнул хавбека.
    • За это испанский специалист получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +661

      Napaleon Banapart 28 минут назад

      Нужно было тебе рыжий **@шить того провокатора всем что под руку попадет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      anatolich72 2 часа назад

      Хотелось бы послушать эту обезьяну из ахмата, который перед людьми прыгает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103223

      zigbert 3 часа назад

      Хорошо что проанализировал этот инцидент, для того чтобы такое не повторилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      TIMOTHY 3 часа назад

      Нет прощения тебе спанец,за интрижки и провокации!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      WILDLING_HRUNDEL 3 часа назад

      Канай редиска! Домой вали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      VPERDIV SPARTAK 3 часа назад

      Подготовился за это время)) Научили что чесать на уши секте и подсвинкам )) Противно все это

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Уже следующий тур на носу, а рыжий физрук всё разбирает как их горцы поимели. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +6732

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Воспоминания греют душу.

      2
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      Рейтинг: +4433

      anatolich72 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      А ты че суда пришёл гордиться, что тебя проводница имела.

      2
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      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) > anatolich72 1 час назад

      Ой, а кто это просунул к нам свой пятачок и хрюкнул? Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +2025

      Спартач80 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      К кому это "к вам"? Тут что-то написано про Зенит, б.о.м.жи.ха ты дырявая?

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      Рейтинг: +5750

      afw13 > anatolich72 1 час назад

      им не привыкать, дзюба еще будучи игроком зенита в раздевалке потрахивал своих тогдашних сотоварищей, а сейчас уж и подавно регулярно присовывает питерским))

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      Рейтинг: +354

      WILDLING_HRUNDEL > afw13 58 минут назад

      Дзюба уроженец спама Тушино? Там он начинал в секте с болелами,то бишь с тобой вот эти игрушки)) а ты раскололся))

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