Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абаскаль извинился перед российским футболом

6 декабря 2023, 13:11
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем удалении в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

– Гильермо, прошло несколько дней после матча с «Ахматом». Сейчас, когда эмоции уже улеглись, расскажите, что все-таки случилось в той ситуации после первого гола соперника?

– Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак-Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол.

– Если говорить не об эмоциях, а непосредственно об игре. Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

– Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах. После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать. Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.

  • В первом тайме после гола в ворота москвичей полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул двумя ногами техническую зону «Спартака», а Абаскаль оттолкнул хавбека.
  • За это испанский специалист получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1701863487
Хорошо что проанализировал этот инцидент, для того чтобы такое не повторилось.
Ответить
anatolich72
1701867577
Хотелось бы послушать эту обезьяну из ахмата, который перед людьми прыгает.
Ответить
Napaleon Banapart
1701873340
Нужно было тебе рыжий **@шить того провокатора всем что под руку попадет.
Ответить
Сам_себе_сказал
1701936884
Странно ,,что про Беришу не говорят
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
5
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+