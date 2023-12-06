Абаскаль извинился перед российским футболом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своем удалении в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

– Гильермо, прошло несколько дней после матча с «Ахматом». Сейчас, когда эмоции уже улеглись, расскажите, что все-таки случилось в той ситуации после первого гола соперника?

– Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба «Спартак-Москва» и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол.

– Если говорить не об эмоциях, а непосредственно об игре. Матч начинался так, что, казалось, у «Спартака» есть заметное преимущество. Почему в итоге мы не смогли увезти очки из Грозного?

– Действительно, матч начался неплохо для нас. Мы контролировали игру. Но случились две ошибки. Мы понимали, как будет играть «Ахмат», какие у него есть сильные стороны. Что соперник опасен на контратаках. К сожалению, пропустили в двух таких моментах. После первого команда отреагировала должным образом, мы смогли сравнять счет. Но после второго сделать этого не получилось. Именно над этим нам предстоит работать. Мы прекрасно понимаем, что бывают разные матчи. Бывает сложно, мяч не идет в ворота, не получается забить. Но не иметь вот этого желания бороться и биться до конца мы не можем.