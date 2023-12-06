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    • «Зенит» забронировал для себя двух талантов из «Црвены Звезды»

    «Зенит» забронировал для себя двух талантов из «Црвены Звезды»

    «Зенит» имеет право приоритетного выкупа двух футболистов «Црвены Звезды».

    Речь идет о 18-летнем форварде Йоване Миятовиче и 21-летнем полузащитнике Марко Стамениче.

    Ранее благодаря такой опции «Зенит» перехватил у «Спартака» Страхиню Эраковича.

    • Миятовича сравнивают с Дэвидом Бекхэмом, а Стаменича – с Патриком Виейра.
    • У «Зенита» и «Црвены Звезды» один спонсор – «Газпром».

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2023 19:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13639

      Вомбат 3 часа назад

      Сколько можно муссировать эти бредни? Третий день российские СМИ уже обсасывают эту утку. Миятовича хочет Юве, но согласен заплатить ровно столько, сколько он стоит - 1.8 млн евро. Его также хочет Фейеноорд, и он согласен заплатить 2.5 млн евро. Тут появляется агентский вброс, что якобы Зенит готов за него заплатить 5 млн. Дейситвительно, Зенит имеет приоритет на всех игроков Звезды, ибо сия команда, кто не знал, принаддежит Газпрому. Но Зенит не готов отдать за него 5 млн евро, да он и не хочет в Зенит. Очевидно, он отправится в Нидерланды, а вот за сколько зависит от легковерия Фейеноорда. Что же касается новозеландца с сербскими корнями, то его приплели просто до кучи. Этим Стаменичем покамест не интересуется никто.

      2
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      Рейтинг: +2406

      Айболид 3 часа назад

      Свинота то как распереживались ! Скоро и остальная хрюкающие-пукающие сюда подтянутся .

      3
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      Рейтинг: +15152

      Skull_Boy 4 часа назад

      Если идут в Зенит значит 100% хлам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      Дубина 4 часа назад

      Позор баклажанам!
      Мало им все!
      Тянут надо - не надо)!
      Ни себе ни людям!
      Пусть ни кому не достанется лучше на болоте на лавке сгниет как игрок)!!

      Стыдно за блекло-дырявых всем и всегда.

      0
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      Рейтинг: +6950

      fakeid 4 часа назад

      а потом хрюканы снова попробуют увести, как эраковича. а когда не получится - поднимут вселенский визг. особенно, промквас)

      5
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