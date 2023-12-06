Сколько можно муссировать эти бредни? Третий день российские СМИ уже обсасывают эту утку. Миятовича хочет Юве, но согласен заплатить ровно столько, сколько он стоит - 1.8 млн евро. Его также хочет Фейеноорд, и он согласен заплатить 2.5 млн евро. Тут появляется агентский вброс, что якобы Зенит готов за него заплатить 5 млн. Дейситвительно, Зенит имеет приоритет на всех игроков Звезды, ибо сия команда, кто не знал, принаддежит Газпрому. Но Зенит не готов отдать за него 5 млн евро, да он и не хочет в Зенит. Очевидно, он отправится в Нидерланды, а вот за сколько зависит от легковерия Фейеноорда. Что же касается новозеландца с сербскими корнями, то его приплели просто до кучи. Этим Стаменичем покамест не интересуется никто.
«Зенит» имеет право приоритетного выкупа двух футболистов «Црвены Звезды».
Речь идет о 18-летнем форварде Йоване Миятовиче и 21-летнем полузащитнике Марко Стамениче.
Ранее благодаря такой опции «Зенит» перехватил у «Спартака» Страхиню Эраковича.
- Миятовича сравнивают с Дэвидом Бекхэмом, а Стаменича – с Патриком Виейра.
- У «Зенита» и «Црвены Звезды» один спонсор – «Газпром».