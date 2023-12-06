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    • Тикнизян аргументировал необходимость отъезда футболистов из РПЛ

    Тикнизян аргументировал необходимость отъезда футболистов из РПЛ

    Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему российским игрокам нужно переходить в клубы из Европы.

    – Согласен с тем, что при возможности российским футболистам нужно уезжать в Европу?

    – Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб – это действительно шаг вперед для любого футболиста.

    Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное.

    • Тикнизян в этом сезоне провел за «Локо» 22 матча, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Рыночная стоимость фулбека сборной Армении – 5 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.12.2023 20:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2621

      Fialet 3 часа назад

      У Тикисяна жена проститутка, и сам такой же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1917

      Кронштадт65 3 часа назад

      уже лыжи навострил

      0
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