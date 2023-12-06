Тикнизян аргументировал необходимость отъезда футболистов из РПЛ

Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему российским игрокам нужно переходить в клубы из Европы.
– Согласен с тем, что при возможности российским футболистам нужно уезжать в Европу?
– Нужно уезжать не потому, что здесь как-то плохо или что-то подобное, а потому, что переход в европейский клуб – это действительно шаг вперед для любого футболиста.
Будем честны, уровень футбола в топовых лигах Европы выше, чем в РПЛ, плюс там есть еврокубки. И когда я говорю о том, что нужно уезжать, то подразумеваю под этим только самое положительное.
- Тикнизян в этом сезоне провел за «Локо» 22 матча, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Рыночная стоимость фулбека сборной Армении – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»