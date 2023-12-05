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    • Месси: «Я пытался вернуться в «Барсу», но это оказалось невозможным»

    Месси: «Я пытался вернуться в «Барсу», но это оказалось невозможным»

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, что летом пытался вернуться в «Барселону».

    «Моей первой опцией было возвращение в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

    Также я думал о переходе в Саудовскую Аравию. Она может стать важной лигой в будущем», – сказал Лео.

    • Летом у Месси истек контракт с «ПСЖ».
    • Аргентинец перешел в «Интер Майами».
    • Лео сразу помог американцам выиграть Кубок лиг Северной Америки.

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    Источник: Sports.ru

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    05.12.2023 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6658

      AtticusFinch 3 часа назад

      У Барсы не было 25 млн в год тебе платить?

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