Месси: «Я пытался вернуться в «Барсу», но это оказалось невозможным»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, что летом пытался вернуться в «Барселону».

«Моей первой опцией было возвращение в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Также я думал о переходе в Саудовскую Аравию. Она может стать важной лигой в будущем», – сказал Лео.

Летом у Месси истек контракт с «ПСЖ».

Аргентинец перешел в «Интер Майами».

Лео сразу помог американцам выиграть Кубок лиг Северной Америки.

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