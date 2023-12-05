Месси: «Я пытался вернуться в «Барсу», но это оказалось невозможным»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, что летом пытался вернуться в «Барселону».

«Моей первой опцией было возвращение в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Также я думал о переходе в Саудовскую Аравию. Она может стать важной лигой в будущем», – сказал Лео.