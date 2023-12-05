Стало известно, сколько «Реал» уже заработал на майках Беллингема

Болельщики «Реала» активно скупают майки полузащитника Джуда Беллингема. Уже продано около 100 тысяч футболок.

Реплика игровой формы Джуда стоит 125 евро + 25 евро за нанесение фамилии и номера.

Итого на майках Беллингема уже выручено около 15 миллионов евро, но по контракту c производителем (adidas) «Реал» от этой суммы получает только 40 процентов. Соответственно, доход клуба – 6 миллионов.

«Реал» купил англичанина в июле у «Боруссии» Д за 103 миллиона евро.

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!