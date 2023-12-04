Объявлен бюджет «Спартака» на ближайшие три года

Да вполне нормальный бюджет, тренеров в матушке россии хватает, а вот кого из них выбрать вопрос, считаю что нужен спартаковский тренер, не нужны забугорные, тем более такому Великому клубу, присмотритесь и вы найдете что ищите, не надо наших тренеров поливать, дайте им поработать, вот Рыжего терпите, так и российского тренера потерпите чуть-чуть и все будет путем
Компания «Лукойл», которая летом прошлого года купила 100 процентов акций «Спартака», не изменит бюджет клуба в ближайшие три года. По данным «СЭ», она обеспечит сумму в районе 7-8 миллиардов рублей.
- «Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков.
- С 2024 года стадион «Спартака» будет переименован, один из вариантов – «Лукойл Арена». Сейчас он называется «Открытие Банк Арена».