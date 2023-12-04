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    Объявлен бюджет «Спартака» на ближайшие три года

    Компания «Лукойл», которая летом прошлого года купила 100 процентов акций «Спартака», не изменит бюджет клуба в ближайшие три года. По данным «СЭ», она обеспечит сумму в районе 7-8 миллиардов рублей.

    • «Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков.
    • С 2024 года стадион «Спартака» будет переименован, один из вариантов – «Лукойл Арена». Сейчас он называется «Открытие Банк Арена».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2023 11:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 13 часов назад

      Да вполне нормальный бюджет, тренеров в матушке россии хватает, а вот кого из них выбрать вопрос, считаю что нужен спартаковский тренер, не нужны забугорные, тем более такому Великому клубу, присмотритесь и вы найдете что ищите, не надо наших тренеров поливать, дайте им поработать, вот Рыжего терпите, так и российского тренера потерпите чуть-чуть и все будет путем

      0
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      ...
      Рейтинг: +6001

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 12 часов назад

      В этот проект сколько не влупливай мазутного народного бобла, итог один - 10 место и антинародный рейтинг. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1215

      O-kolesov 13 часов назад

      Это сколько же надо продать НАРОДНОГО топлива, чтобы удовлетворить хотелки этого свинячьего стада.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +981

      sined1951 13 часов назад

      С таким бюджетом о чемпионстве надо забыть. По деньгам против Зенита они слабаки.

      0
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 14 часов назад

      Тренера НОРМАЛЬНОГО найдите,лошарики.

      1
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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart > DVOK68 14 часов назад

      Да где же его взять? НОРМАЛЬНОГО..

      0
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Napaleon Banapart 14 часов назад

      Бонапартий...уважаемый...Да там же взять,где все всегда берут-на планете Земля.
      Под нормальным подразумевается любой тренер,который чётко знает в какие игровые схемы нужно действовать в веренной ему команде.Разумеется месяц-другой на притирку коллектива,это нормальное явление.
      А не лаборант сумашедший,которому в кайф пошуровать в лаборатории,с шумом и взрывами!Типа "я не волшебник,я только учусь"

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      Рейтинг: +15144

      Skull_Boy > DVOK68 14 часов назад

      Это тренер виноват, что вверенный ему состав представляет собой инвалидный шлак уровня аутсайдера, а задачи ставят на победу в чемпионате так делают только дилетанты при этом называют усилением состава покупая игроков из тех самых команд-аутсайдеров уровня Кадиса и Альмерии

      0
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Skull_Boy 13 часов назад

      Совершенно верно.Главный тренер и спортивный директор.

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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart > DVOK68 13 часов назад

      Да то понятно. Общие формулировки. Скажи мне для примера кто из бывших тренеров Спартака тебя устраивал? Чья игра была по вкусу? Можно Бердыева условного пригласить. Он опытный. Джикия к примеру в основу вернется. А с Георгием и еще три центральных сразу в игру добавится. И еще по паре защитников с права и с лева. Стена етить колотить.. Или лучше молодого? Экспериментатора.. Тедеско не плохо смотрелся как по мне. Но мнения у каждого будут свои. И у любого будут сторонники и противники.

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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Napaleon Banapart 13 часов назад

      Понимаю.Мне была по вкусу игра команды Бескова,рвали других не просто,а красиво(разумеется и поражения были,как без них)
      Сейчас вопрос по иному стоит-нужен тренер,способный привить игру,при которой команда будет побеждать,вот тот же средний тренер Тедеско и ещё более средний Ваноли,делали следущее:
      Играли без середины поля,закидухи к штрафной противника,и дальше Соболев или Николсон боролись за мяч,Промес его подбирал и начиналась карусель в штрафной противника...не очень красиво,согласен!НО!Мы выиграли с Тедеско второе место,а с Ваноли вообще кубок страны,впервые за 19 лет,прошу заметить!
      Ещё раз повторю,явно неталантливые тренеры сумели ПОСТАВИТЬ ИГРУ вверенной им команде.Что и требовалось доказать.

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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Napaleon Banapart 13 часов назад

      А в случае оставления ковёрного,и в переходных играх недолго оказаться по весне!Не шучу.

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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart > DVOK68 13 часов назад

      Не думаю что 24 год вы начнете с Абаскалем...

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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 > Napaleon Banapart 13 часов назад

      Твои бы слова да боссам клуба в уши.

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