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Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива»

4 декабря 2023, 09:09
11

Эксперт Александр Бубнов высказался о матче «Локомотива» и «Зенита» в 17-м туре РПЛ, закончившегося победой москвичей со счетом 3:1.

«Надо отметить «Локомотив», который с учетом погодных условий сумел подготовить поле на «РЖД Арене». В клубе нашли оптимальное решение, о котором не додумались на «ВЭБ Арене» и в Калининграде – положили пленку. Это позволило сохранить поле в хорошем состоянии, в результате команды демонстрировали неплохое качество игры.

Переходя к матчу, могу сказать, что у меня были опасения по поводу игры «Локомотива» без Баринова. Но оказалось, что ничего страшного не произошло – Митай успешно заменил партнера, хотя в опорной зоне большого опыта у него нет. Также отмечу, что железнодорожники не побоялись играть против «Зенита» в два центральных защитника, тогда как соперник предпочел действовать с тройкой игроков центра обороны.

«Зенит» был настроен серьезно. Футболисты понимали, что осечка может стоить им лидерства. «Локомотив» решал свои задачи, с настроем тоже все было в порядке. Тут еще не только тренер, но и Артем Дзюба мог найти нужные слова для товарищей по команде. Но в первом тайме столичный коллектив все же смотрелся хуже.

Безусловно, «Зениту» не повезло, что Кержаков допустил такой ляп. В наше время защитника ставили на ближнюю штангу, он бы в такой ситуации просто выбил мяч. Когда команда Семака пропускает быстрый гол, то игра становится интереснее. Гости включились, много владели мячом, имели моменты, в результате забили перед перерывом. А могли вообще выйти вперед, пробей Эракович точно из убойной позиции. Возможно, именно этот момент стал ключевым, иначе во втором тайме пошла бы другая игра.

После перерыва «Локомотив» выправил положение, такого большого преимущества у соперника уже не было. А затем снова вышел вперед, реализовав стандарт. Красивый гол, но и здесь присутствовал элемент удачи. После этого команда организованно оборонялась. Создавалось впечатление, что «Зенит» как об стену бился. Ничего не получилось у них, ни одного момента, после которого можно было забить. А вот железнодорожники в результате хорошей комбинации отличились еще раз.

Можно сказать, что конец календарного года команда Семака проваливает. Если брать последний месяц, то не смогли обыграть «Краснодар» на своем поле, уступили «Нефтчи» в товарищеской игре, «Динамо» в Кубке, теперь еще «Локомотиву» в чемпионате. Три поражения за месяц – это много для «Зенита», – написал Бубнов.

  • «Локомотив» занимает в РПЛ шестое место с 28 очками.
  • У «Зенита» 33 очка и вторая позиция в лиге.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1701670808
Локомотив порадовал, хоть и играет вничью но с голами. Весна конечно покажет
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ilichkadr
1701670885
Пора Серёгу на ковёр вызывать. Надо его немного встряхнуть.
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Боров мясной
1701672549
Закат Семака, бразильцы не хотят бегать по снегу, замерзли. А тренировать Серёга не умеет.
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Виторио
1701672938
Замерзают парниши
Ответить
sined1951
1701683041
Создалось впечатление, что Зенит во 2-м тайме немного подсел и не смог сохранить темп игры, принятый в 1-м тайме. Пропал жесткий прессинг, снизилась точность передач, стали чаще проигрывать в единоборствах. Это позволило Локо выровнять игру и с определенной долей везения вырвать победу.
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DVOK68
1701683805
Зене перерыв в чемпе должен пойти на пользу...выдохлись пацаны,ну а до марта много времени утечёт...Вот кому зимняя пауза не в жилу,так это динамикам и армейцам,токмо ход стали набирать,ан нет,перерыв долгий впереди,а весной как там пойдёт,никто не знает.
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