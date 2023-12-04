Глава РПЛ назвал преимущество «осени — весны»

Президент РПЛ Александр Алаев на матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит», начало которого было отложено из-за непогоды, рассказал, что лига планирует обсудить с клубами сроки проведения следующего тура

– Что делать в ситуации снежной и холодной погоды?

– Вопрос этот мы обсуждаем ежегодно. Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.

Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ. Можно решить не играть в декабре, но надо смотреть стратегически.

– Как?

– Мы пока часть УЕФА, хоть пока не играем в соревнованиях. Лига чемпионов играется в декабре. И Лига чемпионов в Азии, кстати, тоже. А игры следующего цикла Лиги чемпионов в новом формате, знаете, когда играются?

– Когда?

– 15 января. В этом сезоне мы ничего не исправим, хотя по последнему туру надо смотреть – там запредельные холода. Будем обсуждать с клубами. А в будущем думать, куда мы движемся, в каких международных соревнованиях играем или не играем. А такая картина никому не нужна. Ни футболистам, ни болельщикам, ни тренерам, ни лиге.

– «Весна – осень» – это спасение?

– Что, если бы сейчас играли 30-й тур? Пришлось бы играть. А такая погода может быть и в конце ноября. В начале ноября мы закончить не можем, чтобы уйти на четыре месяца… Преимущество «осени – весны» в том, что мы можем перенести оставшийся тур на будущий год. Клубы будут это обсуждать. Система «весна – осень» дала бы такую возможность? Нет.

– Матчи в манежах – выход?

– Если б у нас было две-три арены с крышами, конечно, это стало бы спасением. В Москве была бы одна арена…

Есть вариант со строящимся «Торпедо», но уже вряд ли. Обидно, что после ЧМ у нас всего одна арена крытая. Две-три таких могли бы ситуацию развернуть. Но мы работаем с тем, что есть. А пока хочу поблагодарить сотрудников стадиона «Локомотив» за фантастическую работу.