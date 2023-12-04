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    Глава РПЛ назвал преимущество «осени — весны»

    Президент РПЛ Александр Алаев на матче 17-го тура РПЛ «Локомотив»«Зенит», начало которого было отложено из-за непогоды, рассказал, что лига планирует обсудить с клубами сроки проведения следующего тура

    – Что делать в ситуации снежной и холодной погоды?

    – Вопрос этот мы обсуждаем ежегодно. Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты.

    Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре – в прошлом году, так как стартовал ЧМ. Можно решить не играть в декабре, но надо смотреть стратегически.

    – Как?

    – Мы пока часть УЕФА, хоть пока не играем в соревнованиях. Лига чемпионов играется в декабре. И Лига чемпионов в Азии, кстати, тоже. А игры следующего цикла Лиги чемпионов в новом формате, знаете, когда играются?

    – Когда?

    – 15 января. В этом сезоне мы ничего не исправим, хотя по последнему туру надо смотреть – там запредельные холода. Будем обсуждать с клубами. А в будущем думать, куда мы движемся, в каких международных соревнованиях играем или не играем. А такая картина никому не нужна. Ни футболистам, ни болельщикам, ни тренерам, ни лиге.

    – «Весна – осень» – это спасение?

    – Что, если бы сейчас играли 30-й тур? Пришлось бы играть. А такая погода может быть и в конце ноября. В начале ноября мы закончить не можем, чтобы уйти на четыре месяца… Преимущество «осени – весны» в том, что мы можем перенести оставшийся тур на будущий год. Клубы будут это обсуждать. Система «весна – осень» дала бы такую возможность? Нет.

    – Матчи в манежах – выход?

    – Если б у нас было две-три арены с крышами, конечно, это стало бы спасением. В Москве была бы одна арена…

    Есть вариант со строящимся «Торпедо», но уже вряд ли. Обидно, что после ЧМ у нас всего одна арена крытая. Две-три таких могли бы ситуацию развернуть. Но мы работаем с тем, что есть. А пока хочу поблагодарить сотрудников стадиона «Локомотив» за фантастическую работу.

    • 18-й тур РПЛ запланирован на 8–10 декабря.
    • Матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» прошел на заснеженном поле.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20811

      NewLife 12 минут назад

      Надо же так изворачиваться и придумывать дебильные аргументы только для того, чтобы оправдать свою проф непригодность, неумение составить грамотный календарь и послать подальше мудаков, придумавших новый формат Кубка, укравший игровые дни у чемпионата(

      0
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      Рейтинг: +763

      111ax 38 минут назад

      Стадионы нужно строить с закрываемой крышей, ну не первая же зима в России и не последняя

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      Рейтинг: +33

      Алексей-Добрынин-vkontakt 50 минут назад

      Ну за такие деньги пусть играют, любую болячку вылечат. А по поводу арен, ну мы же знаем какой у нас климат а строят открытые, значит воруют деньги с бюджета, не для народа делают

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      Рейтинг: +3177

      Suvorov71 1 час назад

      Ну да, все разложил и объяснил, летом когда все играют, мы чешим репу, а зимой надо играть, футбол это летний вид спорта, хотя уже не вид спорта а покупки звездочек

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      Рейтинг: +6915

      fakeid 1 час назад

      полностью согласен. задрали ноющие адепты весны-осени.

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