Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренсо, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Интер»: Зоммер, Де Врей, Ачерби, Дармиан, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Интер»