Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Наполи» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Интера», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренсо, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    «Интер»: Зоммер, Де Врей, Ачерби, Дармиан, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Интер»

    Наполи-Интер смотреть онлайн 3 декабря

    Новости по теме
    «Наполи» – «Интер»: прогноз на матч 14 тура Серии А, 3 декабря
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+