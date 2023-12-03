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    • Гвардиола: «Это ненормально, что «Сити» сделал требл и выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ»

    Гвардиола: «Это ненормально, что «Сити» сделал требл и выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о последних успехах клуба. Он ждет ухудшения результатов.

    «Наши победы – исключение, мы с вами это скоро увидим. Требл и пять сезонов АПЛ из последних шести – это ненормально. Впереди нас ждут плохие моменты.

    Уверен, что фанаты будут оставаться с клубом и в плохие моменты. Болельщики всегда были с «Сити», – считает Пеп.

    • Манчестерцы идут в АПЛ 2-ми.
    • В 19:30 команда начнет матч против «Тоттенхэма».
    • Гвардиола в «Сити» с 2016 года.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5649

      Ziklop 2 часа назад

      в этом году чует провал будет в АПЛ. тогда все силы на ЛЧ, игр меньше , а в АПЛ уж как получится.
      с другой стороны с таким составом и в АПЛ всё равно за чемпионство поборетесь, Арсенал ведь любит весной сливаться.

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