Гвардиола: «Это ненормально, что «Сити» сделал требл и выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ»

в этом году чует провал будет в АПЛ. тогда все силы на ЛЧ, игр меньше , а в АПЛ уж как получится.
с другой стороны с таким составом и в АПЛ всё равно за чемпионство поборетесь, Арсенал ведь любит весной сливаться.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о последних успехах клуба. Он ждет ухудшения результатов.
«Наши победы – исключение, мы с вами это скоро увидим. Требл и пять сезонов АПЛ из последних шести – это ненормально. Впереди нас ждут плохие моменты.
Уверен, что фанаты будут оставаться с клубом и в плохие моменты. Болельщики всегда были с «Сити», – считает Пеп.
- Манчестерцы идут в АПЛ 2-ми.
- В 19:30 команда начнет матч против «Тоттенхэма».
- Гвардиола в «Сити» с 2016 года.