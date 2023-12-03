Гвардиола: «Это ненормально, что «Сити» сделал требл и выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о последних успехах клуба. Он ждет ухудшения результатов.

«Наши победы – исключение, мы с вами это скоро увидим. Требл и пять сезонов АПЛ из последних шести – это ненормально. Впереди нас ждут плохие моменты.

Уверен, что фанаты будут оставаться с клубом и в плохие моменты. Болельщики всегда были с «Сити», – считает Пеп.

Манчестерцы идут в АПЛ 2-ми.

В 19:30 команда начнет матч против «Тоттенхэма».

Гвардиола в «Сити» с 2016 года.

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