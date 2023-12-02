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    • «Пари НН» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    «Пари НН» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» и «Урал», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Урал»

    Источник: Спортбокс

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    02.12.2023 17:05
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