Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» и «Урал», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Трошечкин, Майга, Севикян, Кутателадзе.

Главный тренер: Сергей Юран

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Урал»