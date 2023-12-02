Уткин объяснил, почему не стоило смотреть игру «Факел» – «Балтика»

Василий Уткин написал в своем телеграм-канале о матче 17-го тура РПЛ между «Факелом» и «Балтикой».

«Вот почему не нужно смотреть матч «Факел» – «Балтика»? Потому что слов «2 декабря. «Факел» – «Балтика». 1-й тайм. 0:0» совершенно достаточно, чтобы понять, что происходит.

Если вдруг голы, посмотрю обзор. Если вдруг скандал, почитаю телеграм», – порассуждал Уткин в перерыве встречи.