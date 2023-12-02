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    • Уткин объяснил, почему не стоило смотреть игру «Факел» – «Балтика»

    Уткин объяснил, почему не стоило смотреть игру «Факел» – «Балтика»

    Василий Уткин написал в своем телеграм-канале о матче 17-го тура РПЛ между «Факелом» и «Балтикой».

    «Вот почему не нужно смотреть матч «Факел» – «Балтика»? Потому что слов «2 декабря. «Факел» – «Балтика». 1-й тайм. 0:0» совершенно достаточно, чтобы понять, что происходит.

    Если вдруг голы, посмотрю обзор. Если вдруг скандал, почитаю телеграм», – порассуждал Уткин в перерыве встречи.

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Команды за 90 минут нанесли 8 ударов на двоих (6:2 в пользу воронежцев).
    • «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ, «Балтика» идет на 14-й строчке.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    02.12.2023 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +120

      Владимир-Филиппов-vkontak 16 часов назад

      Лучше бы этот жирный боров объяснил, зачем читать его высеры. Они абсолютно примитивны и неинтересны.

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      Рейтинг: +6644

      AtticusFinch 21 час назад

      Потому, что в 14 одни подсеры на контору)))там ещё хоккей в параллель 0-0 шел)))в общем как обычно блевотина))

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