Пресс-служба «Спартака» поблагодарила болельщиков после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

«К сожалению, сегодня был не наш день. Теперь очень важно завершить этот год на высокой ноте.

Давайте поддержим команду в гостевом матче с «Ахматом» и в домашней игре с «Крыльями Советов».

А в марте парни отдадут все силы на поле, чтобы дома при наших болельщиках добиться нужного результата и выйти в следующий раунд Кубка.

Спасибо большое всем, кто поддерживал сегодня команду в Оренбурге и у экранов телевизоров.

Ваша поддержка ценна и незаменима в каждый момент сезона – в том числе и после обидных поражений», – написала пресс-служба.

«Спартак» проиграл в Оренбурге со счeтом 0:1.

Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.

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