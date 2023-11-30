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    • «Спартак» обратился к болельщикам после поражения в «Оренбурге»

    «Спартак» обратился к болельщикам после поражения в «Оренбурге»

    Пресс-служба «Спартака» поблагодарила болельщиков после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом».

    «К сожалению, сегодня был не наш день. Теперь очень важно завершить этот год на высокой ноте.

    Давайте поддержим команду в гостевом матче с «Ахматом» и в домашней игре с «Крыльями Советов».

    А в марте парни отдадут все силы на поле, чтобы дома при наших болельщиках добиться нужного результата и выйти в следующий раунд Кубка.

    Спасибо большое всем, кто поддерживал сегодня команду в Оренбурге и у экранов телевизоров.

    Ваша поддержка ценна и незаменима в каждый момент сезона – в том числе и после обидных поражений», – написала пресс-служба.

    • «Спартак» проиграл в Оренбурге со счeтом 0:1.
    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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