«Пари НН» и «Урал» сыграют в матче 17-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 2 декабря.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Пари НН» – «Урал»
- победа «Пари НН» – 2.60
- ничья – 3.05
- победа «Урала» – 2.95
Источник: Бомбардир