Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» и «Спартак», четвертьфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Сидоров, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Ковалев, Оганесян, Куэро.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Спартак»
- Игру покажет «Матч ТВ».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс