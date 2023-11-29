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    • «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» и «Спартак», четвертьфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Сидоров, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Ковалев, Оганесян, Куэро.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург»«Спартак»

    Источник: Спортбокс

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