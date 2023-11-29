Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

Кому там за "красную тряпку " ни за что в прошлый раз прилетело ? Глыбе Ташуеву ? )
Щелкунчик. Миляга.
Не возьмут . Хоть измахайся розой у шлагбаума.
Ну , не возьмут обратно .., хоть кем. Тем более , стринги ты не носишь.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором москвичи сыграют в гостях с «Оренбургом».
«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал Глушаков.
- Игра пройдет 29 ноября и начнется в 16:00 мск.
- В текущем сезоне 36-летний Глушаков провел семь матчей за костромской «Спартак» во Второй лиге.