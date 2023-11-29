Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором москвичи сыграют в гостях с «Оренбургом».

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал Глушаков.