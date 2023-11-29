Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

    Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором москвичи сыграют в гостях с «Оренбургом».

    «В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал Глушаков.

    • Игра пройдет 29 ноября и начнется в 16:00 мск.
    • В текущем сезоне 36-летний Глушаков провел семь матчей за костромской «Спартак» во Второй лиге.

    Новости по теме
    Бабаев прокомментировал свои слова в адрес Веллитона – в 2011 году он назвал бразильца «подонком» 1
    Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
    Погребняк рассказал, что мешает «Спартаку» бороться за трофеи 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6620

      Эном айс 1 час назад

      Кому там за "красную тряпку " ни за что в прошлый раз прилетело ? Глыбе Ташуеву ? )
      Щелкунчик. Миляга.
      Не возьмут . Хоть измахайся розой у шлагбаума.
      Ну , не возьмут обратно .., хоть кем. Тем более , стринги ты не носишь.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+