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  • Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

Глушаков поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

29 ноября 2023, 13:17
4

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором москвичи сыграют в гостях с «Оренбургом».

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» – красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», – сказал Глушаков.

  • Игра пройдет 29 ноября и начнется в 16:00 мск.
  • В текущем сезоне 36-летний Глушаков провел семь матчей за костромской «Спартак» во Второй лиге.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Оренбург Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Эном айс
1701253751
Кому там за "красную тряпку " ни за что в прошлый раз прилетело ? Глыбе Ташуеву ? ) Щелкунчик. Миляга. Не возьмут . Хоть измахайся розой у шлагбаума. Ну , не возьмут обратно .., хоть кем. Тем более , стринги ты не носишь.
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