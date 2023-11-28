Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС

МЛС представила символическую сборную лиги по итогам сезона-2023.

В нее не попал летний новичок «Интера Майами» Лионель Месси.

Аргентинец успел забить гол и сделать два ассиста в шести матчах.

Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»);

Защитники: Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»);

Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тиаго Алмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

Нападающие: Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).