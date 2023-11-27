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    • Изидор ответил, оправдались ли его стереотипы о России: «У многих представление о стране не очень хорошее»

    Изидор ответил, оправдались ли его стереотипы о России: «У многих представление о стране не очень хорошее»

    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор высказался о стереотипах о России.

    «Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые. И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо.

    У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь все хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», – сказал Изидор.

    • 23-летний француз перешел в «Локомотив» в 2022-м году.
    • Он выступает за «Зенит» на правах аренды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1716

      k611 2 часа назад

      Это клише. Оно существует у каждой страны, но в реальной жизни оказывается всё далеко не так.

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