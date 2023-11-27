Изидор ответил, оправдались ли его стереотипы о России: «У многих представление о стране не очень хорошее»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор высказался о стереотипах о России.

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые. И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо.

У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь все хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», – сказал Изидор.