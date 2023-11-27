Агент Головина высказался о возможном переходе россиянина в «ПСЖ»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, высказался на тему возможного перехода россиянина в «ПСЖ».

Полузащитник «Монако» ранее сыграл против парижан в Лиге 1 и стал лучшим игроком своей команды по двум показателям.

– Головин сыграл против «ПСЖ». Как оцените игру Александра против одного из лучших клубов Европы?

– Александр смотрелся очень достойно в игре с «ПСЖ». Это отметили и болельщики, и специалисты.

– Накануне главное спортивное издание Франции L'Équipe вышло с Александром Головиным на обложке. Говорит ли это о том, что сейчас Головин на ведущих ролях не только в «Монако», но и в Лиге 1 в принципе?

– Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции.

– «ПСЖ» – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако?

– Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно еe обсуждать.

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