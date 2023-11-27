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    • Агент Головина высказался о возможном переходе россиянина в «ПСЖ»

    Агент Головина высказался о возможном переходе россиянина в «ПСЖ»

    Агент Александр Клюев, представляющий интересы Александра Головина, высказался на тему возможного перехода россиянина в «ПСЖ».

    Полузащитник «Монако» ранее сыграл против парижан в Лиге 1 и стал лучшим игроком своей команды по двум показателям.

    – Головин сыграл против «ПСЖ». Как оцените игру Александра против одного из лучших клубов Европы?

    – Александр смотрелся очень достойно в игре с «ПСЖ». Это отметили и болельщики, и специалисты.

    – Накануне главное спортивное издание Франции L'Équipe вышло с Александром Головиным на обложке. Говорит ли это о том, что сейчас Головин на ведущих ролях не только в «Монако», но и в Лиге 1 в принципе?

    – Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции.

    – «ПСЖ» – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако?

    – Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно еe обсуждать.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1611

      Дубина 16 минут назад

      Не надо в это болото Шурик)))

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