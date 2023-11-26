Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Костич, Маккенни, Миретти, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Кин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
«Интер»: Зоммер, Де Врей, Ачерби, Дармиан, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»
- Игру покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»