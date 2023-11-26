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    • «Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    «Ювентус» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Интера», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Костич, Маккенни, Миретти, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Кин.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Интер»: Зоммер, Де Врей, Ачерби, Дармиан, Думфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус»«Интер»

    Ювентус-Интер смотреть онлайн 26 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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