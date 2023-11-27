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    • Игроки «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»: известна причина

    Игроки «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»: известна причина

    Футболисты «Интера» не смогли помыться после матча 13-го тура Серии А с «Ювентусом».

    Игроки не сумели принять душ из-за проблем с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.

    В итоге футболисты поехали в Милан на автобусе, где и приняли душ.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      FaTeK1945ru 22 минуты назад

      ...слава Богу,а лучше приезжайте к нам в Васильево Зеленодольского р-на Республики Татарстан --у нас есть вода,только чур НЕ ПИТЬ.Опасная для здоровья.Водоканал Зеленодольского района когда вы поменяете фильтры на водозаборе???Когда перестанете травить народ???

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