Игроки «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»: известна причина

...слава Богу,а лучше приезжайте к нам в Васильево Зеленодольского р-на Республики Татарстан --у нас есть вода,только чур НЕ ПИТЬ.Опасная для здоровья.Водоканал Зеленодольского района когда вы поменяете фильтры на водозаборе???Когда перестанете травить народ???
Футболисты «Интера» не смогли помыться после матча 13-го тура Серии А с «Ювентусом».
Игроки не сумели принять душ из-за проблем с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.
В итоге футболисты поехали в Милан на автобусе, где и приняли душ.