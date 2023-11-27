Игроки «Интера» не смогли принять душ после матча с «Ювентусом»: известна причина

Футболисты «Интера» не смогли помыться после матча 13-го тура Серии А с «Ювентусом».

Игроки не сумели принять душ из-за проблем с водоснабжением. Напор воды был очень слабым из-за отказа насосов.

В итоге футболисты поехали в Милан на автобусе, где и приняли душ.