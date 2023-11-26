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Лопырева объяснила высокие зарплаты футболистов

26 ноября 2023, 10:59
8

Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева высказалась о зарплатах футболистов.

«Век футболиста очень короткий. Они могут играть в основном до 35 лет. И вот эти деньги они зарабатывают только до 35 лет.

Люди жертвуют своим здоровьем. Футболисты по ходу карьеры вырабатывают главный ресурс – свое здоровье. После карьеры они, как правило, становятся физически больными людьми. Во-первых, столько выпивать. Во-вторых, травмы. Бесконечные физические нагрузки, психологическое напряжение.

Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье. Ребята не выгрызают эти зарплаты. Им их предлагают. Футболист не виноват, что получает больше врача. Это вопросы не к футболисту и не к врачу», – считает Лопырева.

  • 40-летняя Лопырева была послом ЧМ-2018.
  • Она вела, в частности, передачу «Футбольная ночь» с Георгием Черданцевым.
  • Лопырева знакома с женой Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо.

Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

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Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Krics
1700985949
Видимо в остальных видах спорта до 67лет карьера длиться,ихмо.
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insider_retro
1700987340
Футбольная философия от Лопырёвой опрокинула моё представление о профессиональном спорте и ввергла в сопливые слёзы сочувствия...
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sochi-2013
1700988579
Так в шахтеры пусть идут страдальцы. В одном права. Не они себе з/п устанавливают, а газпрЁмы писюнами меряются, кто на строчку выше в таблице окажется, перекупив перспективного игрока у конкурента. Лучше бы соревновались, в чьей команде больше своих воспитанников. Тем более сейчас, когда нет международных игр. Так нет же, даже Галицкого в свое писькомеряние втянули!
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Давид59
1700994030
Чушь пишет эта девушка. По её логике получается, что если бы век футболиста был такой же, как, например, у рабочего с завода, то они зарабатывали бы одинаково. Или тот же артист цирка, который рискует здоровьем зарабатывает совсем не как футболист. Ей бы вместо женских романов на ночь почитать "Капитал" Маркса. Она очень удивится, что есть понятие "спрос" и "предложение". Есть бешенный спрос на хороших футболистов, которые обеспечивают клубам полные трибуны и рекламные и тв контракты.
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alex1951
1701001177
Еще появился один знаток футбола.....которая кстати ,также не голодает и на паперти не стоит.....Работа также тяжелая : раздеваться,потом одеваться,в жару ,в тропиках потеть,барствовать в барах - а ведь это все ведет к ослаблению здоровья и к интеллектуалным травмам мозгов...Вот кому пора о пенсии подумать! )))
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