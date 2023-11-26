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    Лопырева объяснила высокие зарплаты футболистов

    Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева высказалась о зарплатах футболистов.

    «Век футболиста очень короткий. Они могут играть в основном до 35 лет. И вот эти деньги они зарабатывают только до 35 лет.

    Люди жертвуют своим здоровьем. Футболисты по ходу карьеры вырабатывают главный ресурс – свое здоровье. После карьеры они, как правило, становятся физически больными людьми. Во-первых, столько выпивать. Во-вторых, травмы. Бесконечные физические нагрузки, психологическое напряжение.

    Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье. Ребята не выгрызают эти зарплаты. Им их предлагают. Футболист не виноват, что получает больше врача. Это вопросы не к футболисту и не к врачу», – считает Лопырева.

    • 40-летняя Лопырева была послом ЧМ-2018.
    • Она вела, в частности, передачу «Футбольная ночь» с Георгием Черданцевым.
    • Лопырева знакома с женой Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо.

    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

    Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5553

      ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      И что? Их надо пожалеть? У них считай пенсия в 35 наступает. Причем работали не на химическом предприятии. Вся жизнь считай ещё впереди и далеко не безбедная. Они в день зарабатывают как шахтёр за месяц.

      1
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      Рейтинг: +9504

      vladik12 > ПалкоВводецъ (returned) 37 минут назад

      Вика правильно сказала: вопросы не к футболистам. Они не воруют эти деньги, им их дает работодатель.

      0
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      Рейтинг: +7561

      sochi-2013 1 час назад

      Так в шахтеры пусть идут страдальцы.
      В одном права. Не они себе з/п устанавливают, а газпрЁмы писюнами меряются, кто на строчку выше в таблице окажется, перекупив перспективного игрока у конкурента. Лучше бы соревновались, в чьей команде больше своих воспитанников. Тем более сейчас, когда нет международных игр. Так нет же, даже Галицкого в свое писькомеряние втянули!

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      Рейтинг: +7561

      sochi-2013 > sochi-2013 59 минут назад

      всёпрём

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      Рейтинг: +70912

      insider_retro 1 час назад

      Футбольная философия от Лопырёвой опрокинула моё представление о профессиональном спорте и ввергла в сопливые слёзы сочувствия...

      1
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      Рейтинг: +1430

      Krics 2 часа назад

      Видимо в остальных видах спорта до 67лет карьера длиться,ихмо.

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      Рейтинг: +9504

      vladik12 > Krics 2 часа назад

      Видимо, остальные виды спорта никому не нужны и у них нет таких приносящих большие бабки рейтингов.

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