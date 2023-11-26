Лопырева объяснила высокие зарплаты футболистов

Модель, телеведущая, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева высказалась о зарплатах футболистов.

«Век футболиста очень короткий. Они могут играть в основном до 35 лет. И вот эти деньги они зарабатывают только до 35 лет.

Люди жертвуют своим здоровьем. Футболисты по ходу карьеры вырабатывают главный ресурс – свое здоровье. После карьеры они, как правило, становятся физически больными людьми. Во-первых, столько выпивать. Во-вторых, травмы. Бесконечные физические нагрузки, психологическое напряжение.

Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье. Ребята не выгрызают эти зарплаты. Им их предлагают. Футболист не виноват, что получает больше врача. Это вопросы не к футболисту и не к врачу», – считает Лопырева.

40-летняя Лопырева была послом ЧМ-2018.

Она вела, в частности, передачу «Футбольная ночь» с Георгием Черданцевым.

Лопырева знакома с женой Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо.

Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?