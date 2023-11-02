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    • Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

    Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева порадовала подписчиков новыми фото.

    Бывшая девушка нападающего «Динамо» Федора Смолова устроила фотосессию в черном лифчике и длинной юбке.

    • 40-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
    • В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
    • В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.

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    Источник: телеграм-канал Виктории Лопыревой

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    02.11.2023 19:05
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 2 ноября, 21:42

      Девушка?!
      Вы чё издеваетесь,что ли?
      Девка из деревни родом..Там теряют девственность уже лет в 14....особливо смазливые...
      Жить то как то надо...Вот и примазалась к богатеньким...А сами они дуры дурами ...только сиски и письки. Уж поверьте...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 2 ноября, 22:19

      Ну и?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 2 ноября, 22:53

      Vladik 12 , А что ты хочешь ,своим ,,ну и ,,
      Тема не раскрыта.....
      Ты пойми одно ...если на футбольном сайте начинают публиковать материалы о безнраственных телках ,то давай переключимся на бабье..ОК?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 3 ноября, 00:54

      С куев ли она безнравственная?..

      0
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 3 ноября, 16:11

      Ну ,уж ,если тебе это так интересно,то так :
      Таким телкам красота заменяет ум,и в ее жизни неважно каким макаром набивать карманы....За моделью стоит просто-напростаки ,
      простая шлюха ....Кстати ,а ты с ней знаком ? Или тайно влюблен?

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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 3 ноября, 16:19

      Опять бухой там?

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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 3 ноября, 16:46

      А ты кто ? Чтобы мне задавать идиотские вопросы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 3 ноября, 16:51

      Просто кажется, что Вы немного бредите. Своим тезисом "если модель, то обязательно шлиуха".

      0
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 3 ноября, 20:08

      Vladik12,Чё ты ****.........до человека,который в разы старше тебя?
      Я тебя не касался...начнем с этого...
      Я хоть ,что то повидал и не только в СССР.....
      И у нас не дисскусия ,а просто тебе надо меня унизить,так ведь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 3 ноября, 20:10

      Не так.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 3 ноября, 20:26

      Чтобы тебе понятней была позиция ,обьясняю в последний раз.
      Это футбольный сайт. Это не рекламный сайт Лапыревой с силиконовыми сиськами! Меня от этого тошнит!
      А Спартаку удачи! Еще не вечер...

      0
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      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > alex1951 3 ноября, 20:30

      Если уже тошнит от женщин, можно было не заходить на ветку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > vladik12 3 ноября, 22:38

      Ты явно -идиот! Не знаю сколько тебе лет ,но тебя явно заклинило....
      Все ! Иди спать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1223

      Andrew01 2 ноября, 21:27

      Вот что фотошоп чудотворящий делает)))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1763

      aubergine 2 ноября, 20:37

      Ну я не знаю. А чего её ругают некоторые комментаторы? Для своих 40 лет девушка выглядит прекрасно. И неважно сколько бабла она в это вбухала, и чего там у неё уже ненастоящее. Грудь и талия есть, на крокодила не похожа. Отношение к футболу имеет? Ну естественно, она же бывшая девушка футболиста) всё норм)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9435

      vladik12 > aubergine 2 ноября, 20:41

      Не только бывшая футболиста, но и посол ЧМ, телеведущая ("Футбольная ночь").

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 2 ноября, 20:37

      В ней спермы больше, чем я за свою жизнь киселя выпил.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > O-kolesov 2 ноября, 21:43

      Да будет так)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      гууд 2 ноября, 20:27

      Редактор! Я походу понял почему ты с телками посты делаешь! Ты походу думаешь что тебе они дадут?))) Ты им как предчтавляешься? "Здравствуйте я Иннокентий, главный редактор популярного сайта бомбардир, давай так, я пост на сайте что ты такая сосочка, а ты мне даш!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      Taps 2 ноября, 20:02

      Где только таких уродин разводят ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 2 ноября, 19:48

      Видимо в новом поиске

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 2 ноября, 19:28

      Кто ещё не пробовал Лопыреву?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      Alemann 2 ноября, 19:23

      После этого бомбардир удивляется, почему их за серьезный футбольный ресурс не считают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11853

      alex1951 > Alemann 2 ноября, 21:46

      Тогда с нее лучше снять ,,футбольную форму,, ...как то черный насисник и чёрный кискисник))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 19:18

      40 летняя девушка. усаться. Бабище млять и не иначе.

      2
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