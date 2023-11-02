Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

Девушка?!
Вы чё издеваетесь,что ли?
Девка из деревни родом..Там теряют девственность уже лет в 14....особливо смазливые...
Жить то как то надо...Вот и примазалась к богатеньким...А сами они дуры дурами ...только сиски и письки. Уж поверьте...
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева порадовала подписчиков новыми фото.
Бывшая девушка нападающего «Динамо» Федора Смолова устроила фотосессию в черном лифчике и длинной юбке.
- 40-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
- В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
- В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.