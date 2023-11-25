Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 13-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Аканджи, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Ливерпуль»: Бекер, Ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Нуньес, Салах, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп