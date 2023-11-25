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    • «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 13-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 15:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Гвардиол, Грилиш, Эрнандес, Альварес, Силва, Аканджи, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Ливерпуль»: Бекер, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Салах, Гакпо, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити»«Ливерпуль»

    Манчестер Сити-Ливерпуль смотреть онлайн 25 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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