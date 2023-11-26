Клопп прокомментировал стычку Гвардиолы и Дарвина

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по стычке Хосепа Гвардиолы и Дарвина Нуньеса после матча АПЛ с «Манчестер Сити».

Дарвин после свистка пошел жать руку Пепу.

Вместо рукопожатия возникла словесная перепалка.

Ее разнимали Клопп и Пеп Лейндерс – его помощник.

«Не думаю, что я должен это объяснять. Я не участвовал в эпизоде. Он был удивительным. Я пытался успокоить ситуацию, потому что люблю их обоих. Я не понимал ни слова, что они говорят.

Это эмоции. Все хотят побеждать, поэтому никто не был счастлив ничьей», – сказал Клопп Sky Sports.

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