Гвардиола после матча с «Ливерпулем» сцепился с Дарвином – их пришлось разнимать

У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса случилась стычка после матча 13-го тура АПЛ (1:1).

Уругваец после свистка подошел пожать руку Пепу, однако вместо рукопожатия случилась словесная перепалка. В ситуацию пришлось вмешиваться Юргену Клоппу: он оттащил своего форварда.

Другой представитель штаба «Ливерпуля» Пеп Лейндерс успокаивал Гвардиолу.

После инцидента Клопп и Гвардиола спокойно поговорили. Нуньес ушел в раздевалку.

В матче забили Эрлинг Холанд и Трент.

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