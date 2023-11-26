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    • Гвардиола после матча с «Ливерпулем» сцепился с Дарвином – их пришлось разнимать

    Гвардиола после матча с «Ливерпулем» сцепился с Дарвином – их пришлось разнимать

    У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса случилась стычка после матча 13-го тура АПЛ (1:1).

    Уругваец после свистка подошел пожать руку Пепу, однако вместо рукопожатия случилась словесная перепалка. В ситуацию пришлось вмешиваться Юргену Клоппу: он оттащил своего форварда.

    Другой представитель штаба «Ливерпуля» Пеп Лейндерс успокаивал Гвардиолу.

    После инцидента Клопп и Гвардиола спокойно поговорили. Нуньес ушел в раздевалку.

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    Источник: Sports.ru

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