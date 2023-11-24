Экс-игрок «Лилля» назвал Месси «придурком»

Бывший футболист «Лилля» Жюльян Пальмьери оскорбил восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«Я долго колебался между Криштиану Роналду и Месси.

Месси, спасибо, что после ЧМ-2022 ты стал самим собой – таким придурком. Я ненавижу его сейчас», – написал 36-летний футболист, выступающий сейчас в любителях.