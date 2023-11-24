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    Экс-игрок «Лилля» назвал Месси «придурком»

    Бывший футболист «Лилля» Жюльян Пальмьери оскорбил восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

    «Я долго колебался между Криштиану Роналду и Месси.

    Месси, спасибо, что после ЧМ-2022 ты стал самим собой – таким придурком. Я ненавижу его сейчас», – написал 36-летний футболист, выступающий сейчас в любителях.

    • Возможно, Пальмьери не нравится поведение Месси в последних матчах за Аргентину – Лео дважды за неделю хватал соперников за горло.
    • В частности, у Лео был конфликт с Родриго.
    • Жюльян помимо Франции выступал в Италии.

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    Источник: твиттер Жюльяна Пальмьери

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    24.11.2023 23:40
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