Мостовой высказался о дисциплине Соболева

Александр Мостовой ответил, верит ли он в дисциплинарные проблемы форварда «Спартака» Александра Соболева.

В октябре спартаковский тренер Гильермо Абаскаль отстранял нападающего от основы.

Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.

С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.

«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить.

Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», – сказал Мостовой.