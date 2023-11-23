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    Мостовой высказался о дисциплине Соболева

    Александр Мостовой ответил, верит ли он в дисциплинарные проблемы форварда «Спартака» Александра Соболева.

    • В октябре спартаковский тренер Гильермо Абаскаль отстранял нападающего от основы.
    • Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
    • С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.

    «Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить.

    Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», – сказал Мостовой.

    • Статистика Соболева в этом сезоне: 14 матчей за «Спартак» (1093 минуты), 5 голов, 4 ассиста.
    • В понедельник он в составе сборной России забил Кубе (8:0) и отдал результативную передачу, выйдя на замену.

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    Источник: Betonmobile

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    23.11.2023 21:33
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