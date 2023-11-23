Мостовой высказался о дисциплине Соболева

Александр Мостовой ответил, верит ли он в дисциплинарные проблемы форварда «Спартака» Александра Соболева.
- В октябре спартаковский тренер Гильермо Абаскаль отстранял нападающего от основы.
- Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.
- С тех пор Соболев не выходил в старте на матчи РПЛ.
«Особой проблемы у него я не вижу. В принципе стандартная ситуация, такие случаи бывают во многих командах. В большом коллективе, где около 25 человек, всегда может что-то происходить.
Очень многое беспочвенно раздувается СМИ. Человек же тренируется, за сборную России играет, за «Спартак» выходит на поле. Мне кажется, в истории с ним многое преувеличено», – сказал Мостовой.
- Статистика Соболева в этом сезоне: 14 матчей за «Спартак» (1093 минуты), 5 голов, 4 ассиста.
- В понедельник он в составе сборной России забил Кубе (8:0) и отдал результативную передачу, выйдя на замену.
Источник: Betonmobile