Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Акинфеев: «Для мужика нормально плакать»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей сентиментальности.

    «Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын.

    Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть. Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу.

    Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда, меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать», – сказал Акинфеев.

    • Игорь всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Он дебютировал в РПЛ 20 лет назад.
    • Контракт Акинфеева истекает летом.

    Новости по теме
    Слуцкий объяснил, почему Акинфеев пропустил в 43 матчах ЛЧ подряд 2
    Акинфеев охарактеризовал себя тремя словами 2
    Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+