Акинфеев: «Для мужика нормально плакать»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей сентиментальности.

«Мои эмоции после рождения первого ребенка? Я прослезился. Понимал, что вот оно. Что-то такое новое. Твой сын.

Я сентиментальный человек по жизни. Например, когда не мог чемпионат выиграть. Шесть или семь лет не могли выиграть. Когда в 2013 году мы сыграли с «Кубанью» 0:0, я упал на газон, плакал. Понимал, что проходил через какую-то историю, через трудности. Не только я, но и команда, клуб. И мы это сделали, выиграли чемпионство. Я пустил слезу.

Я выражаю свои эмоции, говорю то, что я думаю. Я всегда сочувствую другим людям. Если есть проблема, беда, меня это тоже может заставить заплакать. Считаю, это нормальное проявление эмоций, а не показуха какая-то. Считаю, что для мужика нормально плакать», – сказал Акинфеев.