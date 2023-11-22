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    Акинфеев охарактеризовал себя тремя словами

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как делал предложение супруге.

    «Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать. Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать.

    Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал спортсмен.

    • Екатерина и Игорь в браке 9 лет.
    • У них 3 детей.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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