Акинфеев охарактеризовал себя тремя словами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как делал предложение супруге.

«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать. Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать.

Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал спортсмен.