Акинфеев охарактеризовал себя тремя словами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как делал предложение супруге.
«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать. Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать.
Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал спортсмен.
- Екатерина и Игорь в браке 9 лет.
- У них 3 детей.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»