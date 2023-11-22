Месси прокомментировал победу над Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу над Бразилией в гостях в отборочном матче ЧМ-2026 со счетом 1:0. Игра проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Бразильцы впервые в истории потерпели поражение в домашнем матче в квалификационных турнирах чемпионатов мира.

«Эта команда продолжает добиваться исторических успехов. Снова. Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Мы нуждались в этом, учитывая удар, который получили в матче с Уругваем.

Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно.

Думаю, сегодня они чуть больше прессинговали. Поначалу нам было сложно долго владеть мячом. Такие игры решают детали. К счастью, Ота [Николас Отаменди] забил головой», – сказал Месси.