Германия проиграла больше половины своих матчей в 2023 году

Сборная Германии показала слабые результаты в 11 проведенных матчах в 2023 году. Команда одержала три победы и потерпела шесть поражений при двух ничьих. Все эти встречи были товарищескими, поскольку команда готовится к домашнему Евро-2024, куда автоматически попала в качестве хозяйки турнира.

Во вторник, 21 ноября, немецкая команда проиграл Австрии в гостях 0:2. С 2022 года Германия победила только в 7 матчах из 23-х.

Добавим, что в 2018-м австрийцы победили Германию в товарищеском матче 2:1. Австрия во вторник впервые с 1931 года выиграла у немцев «всухую» и также впервые с тех пор победила их в двух встречах подряд.