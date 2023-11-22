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    Германия проиграла больше половины своих матчей в 2023 году

    Сборная Германии показала слабые результаты в 11 проведенных матчах в 2023 году. Команда одержала три победы и потерпела шесть поражений при двух ничьих. Все эти встречи были товарищескими, поскольку команда готовится к домашнему Евро-2024, куда автоматически попала в качестве хозяйки турнира.

    Во вторник, 21 ноября, немецкая команда проиграл Австрии в гостях 0:2. С 2022 года Германия победила только в 7 матчах из 23-х.

    Добавим, что в 2018-м австрийцы победили Германию в товарищеском матче 2:1. Австрия во вторник впервые с 1931 года выиграла у немцев «всухую» и также впервые с тех пор победила их в двух встречах подряд.

    • До сентября сборную Германии тренировал Ханс-Дитер Флик.
    • После его отставки команду возглавил Юлиан Нагельсманн, под руководством которого у немцев 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

    Источник: «Бомбардир»

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