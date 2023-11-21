Агент назвал три позиции, которые хочет усилить «Краснодар»

Футбольный агент Герман Ткаченко завуалированно высказался о текущей работе «Краснодара» на селекционном рынке.

«Насколько я знаю, «Краснодар» ведет переговоры и хочет усилить три позиции: номер шесть, номер восемь и номер одиннадцать.

В современной команде, которая бьется за первые места, сколько должно быть футболистов? Ну не одиннадцать же», – сказал Ткаченко.