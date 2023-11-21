Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Агент назвал три позиции, которые хочет усилить «Краснодар»

    Агент назвал три позиции, которые хочет усилить «Краснодар»

    Футбольный агент Герман Ткаченко завуалированно высказался о текущей работе «Краснодара» на селекционном рынке.

    «Насколько я знаю, «Краснодар» ведет переговоры и хочет усилить три позиции: номер шесть, номер восемь и номер одиннадцать.

    В современной команде, которая бьется за первые места, сколько должно быть футболистов? Ну не одиннадцать же», – сказал Ткаченко.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга с 32 очками.
    • Сообщалось, что интерес к хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляет «Ювентус».

    Новости по теме
    «Аякс» опупел, был шокирован»: агент Ткаченко – о срыве перехода Сперцяна
    Ринат Билялетдинов назвал игрока-достояние РПЛ
    Евсеев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ
    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+