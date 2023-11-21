Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

    Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

    Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавый покинул свой пост после победы над сборной Молдовы со счетом 3:0 в матче отбора Евро-2024. Этот результат позволил национальной команде набрать 15 очков и квалифицироваться в финальный турнир со второго места в группе E.

    • Чехия опередила в группе Польшу, Молдову и Фарерские острова и набрала столько же очков, сколько и Албания, которой уступила первую позицию по дополнительным показателям.
    • Шилгавый работал со сборной с сентября 2018 года.

    Новости по теме
    Спаллетти разобрал момент с неназначенным пенальти в пользу Украины 3
    «Хорошо, что все так закончилось»: Доннарумма – о спорном судейском решении против Украины 3
    Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1686

      k611 9 часов назад

      Видимо надо было не выходить

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+