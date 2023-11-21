Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавый покинул свой пост после победы над сборной Молдовы со счетом 3:0 в матче отбора Евро-2024. Этот результат позволил национальной команде набрать 15 очков и квалифицироваться в финальный турнир со второго места в группе E.

Чехия опередила в группе Польшу, Молдову и Фарерские острова и набрала столько же очков, сколько и Албания, которой уступила первую позицию по дополнительным показателям.

Шилгавый работал со сборной с сентября 2018 года.