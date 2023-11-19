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    • Стало известно число проданных билетов на матч Россия – Куба

    Стало известно число проданных билетов на матч Россия – Куба

    На товарищеский матч между сборными России и Кубы продано 36 тысяч билетов. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

    Игра пройдет на «Волгоград-Арене», вместимость которой 45 568 зрителей.

    «Волгоград соскучился по сборной нашей страны, которая последний раз играла здесь 20 лет назад.

    Национальная команда сегодня почтила память жертв Великой Отечественной войны. Тренерский штаб вместе с командой посетили Мамаев курган и возложили цветы.

    Сегодня вечером сборная проведет открытую тренировку на стадионе в Волгограде, куда приглашены учащиеся городских общеобразовательных школ города, которые участвуют в проекте «Футбол в школе».

    На данный момент на сам матч с Кубой, который пройдет завтра, реализовано 36 тысяч билетов. Мы, конечно, очень ожидаем аншлаг, но в последние дни сильно похолодало. Надеемся, волгоградцев это не испугает», – сказал Терешин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2023 19:50
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