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    • Бельгия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023

    Бельгия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия и Азербайджан, 10 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Бельгия: информация обновляется…

    Главный тренер: Доменико Тедеско

    Азербайджан: информация обновляется…

    Главный тренер: Джованни Де Бьязи

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Бельгия – Азербайджан

    Источник: Спортбокс

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