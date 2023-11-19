Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия и Азербайджан, 10 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Бельгия: информация обновляется…
Главный тренер: Доменико Тедеско
Азербайджан: информация обновляется…
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Бельгия – Азербайджан
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
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