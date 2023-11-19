Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия и Азербайджан, 10 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Бельгия: информация обновляется…

Главный тренер: Доменико Тедеско

Азербайджан: информация обновляется…

Главный тренер: Джованни Де Бьязи

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Бельгия – Азербайджан