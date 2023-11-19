Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия и Азербайджан, 10 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Бельгия: Кастеелс,Теате, Фас, Вертонген, Вранкс, Докю, Троссар, Лукаку, Мангаля, Бакайоко, Кастань.

Главный тренер: Доменико Тедеско

Азербайджан: Магомедалиев, Мамедов, Джафаркулиев, Кривоцюк, Хагверди, Исаев, Махмудов, Дадашов, Эмрели, Эдди, Байрамов.

Главный тренер: Джованни Де Бьязи

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