Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия и Азербайджан, 10 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Бельгия: Кастеелс,Теате, Фас, Вертонген, Вранкс, Докю, Троссар, Лукаку, Мангаля, Бакайоко, Кастань.
Главный тренер: Доменико Тедеско
Азербайджан: Магомедалиев, Мамедов, Джафаркулиев, Кривоцюк, Хагверди, Исаев, Махмудов, Дадашов, Эмрели, Эдди, Байрамов.
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Германия – Турция
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс