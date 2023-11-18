Хвича объяснил, почему восхищается Роналду

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как относится к Криштиану Роналду.
«Это великий футболист. Очень трудно оставаться почти каждый год на одном уровне с таким соперником, как Лео Месси.
Поэтому я всегда обожал Криштиану. Он многого добился благодаря своему профессионализму, несмотря на нелегкое детство.
Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – заявил Хвича.
- 38-летний Роналду почти год играет в саудовском «Аль-Насре».
- Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
- Португалец – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Virgilio