Хвича объяснил, почему восхищается Роналду

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как относится к Криштиану Роналду.

«Это великий футболист. Очень трудно оставаться почти каждый год на одном уровне с таким соперником, как Лео Месси.

Поэтому я всегда обожал Криштиану. Он многого добился благодаря своему профессионализму, несмотря на нелегкое детство.

Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – заявил Хвича.