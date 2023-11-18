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    Хвича объяснил, почему восхищается Роналду

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как относится к Криштиану Роналду.

    «Это великий футболист. Очень трудно оставаться почти каждый год на одном уровне с таким соперником, как Лео Месси.

    Поэтому я всегда обожал Криштиану. Он многого добился благодаря своему профессионализму, несмотря на нелегкое детство.

    Для меня он был кумиром и принес мне много эмоций своими голами», – заявил Хвича.

    • 38-летний Роналду почти год играет в саудовском «Аль-Насре».
    • Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
    • Португалец – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и на уровне сборных.

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    Источник: Virgilio

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