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    Акинфеев: «У меня есть только одно суеверие»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, является ли он суеверным спортсменом.

    – У тебя есть какие-то суеверия?

    – У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.

    Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36585

      VVM1964 3 часа назад

      Врешь - у каждого вратаря есть суеверие - у кого-то кепка волшебная, кто-то штанги целует ))... - просто рассказывать не хочешь, что-бы не сглазить )))

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      Рейтинг: +1009

      The only one 4 часа назад

      о как...

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