Акинфеев: «У меня есть только одно суеверие»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, является ли он суеверным спортсменом.
– У тебя есть какие-то суеверия?
– У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.
Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится.
- Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
Источник: «Это футбол, брат!»