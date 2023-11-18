Акинфеев: «У меня есть только одно суеверие»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, является ли он суеверным спортсменом.

– У тебя есть какие-то суеверия?

– У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога.

Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится.