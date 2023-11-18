Ну что за тупые новостники , какая нафиг Белоруссия, Вы в школу ходили, географию учили??? Ну просто жесть!!! Пишется БЕЛАРУСЬ!!!!!
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Белоруссии против Андорры, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Белоруссия: Игнатович, Волков, Политевич, Поляков, Эбонг, Корзун, Печенин, Карпович, Концевой, Антилевский, Лаптев.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Андорра: Альварес, Лима, Алаведра, Гуллен, Льовера, Сервос, Ребес, Валес, Реном, Алаэс, Куку.
Главный тренер: Кольдо Альварес
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Белоруссия – Андорра
- Матч можно посмотреть на Матч! Премьер.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».