Смотреть прямую трансляцию матча сборной Белоруссии против Андорры, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Белоруссия: Игнатович, Волков, Политевич, Поляков, Эбонг, Корзун, Печенин, Карпович, Концевой, Антилевский, Лаптев.

Главный тренер: Карлос Алос Феррер

Андорра: Альварес, Лима, Алаведра, Гуллен, Льовера, Сервос, Ребес, Валес, Реном, Алаэс, Куку.

Главный тренер: Кольдо Альварес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Белоруссия – Андорра