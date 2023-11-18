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    • Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Белоруссии против Андорры, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Белоруссия: Игнатович, Волков, Политевич, Поляков, Эбонг, Корзун, Печенин, Карпович, Концевой, Антилевский, Лаптев.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Андорра: Альварес, Лима, Алаведра, Гуллен, Льовера, Сервос, Ребес, Валес, Реном, Алаэс, Куку.

    Главный тренер: Кольдо Альварес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Белоруссия – Андорра

    Белоруссия-Андорра смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      OtVinta 4 часа назад

      Ну что за тупые новостники , какая нафиг Белоруссия, Вы в школу ходили, географию учили??? Ну просто жесть!!! Пишется БЕЛАРУСЬ!!!!!

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