Кейну показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поучаствовал в челлендже по отгадыванию футбольных клубов по логотипу.

Британцу, в частности, предложили отгадать по логотипу «Спартак». Кейн не справился с заданием.

30-летний Кейн стоит 110 миллионов евро.

Он лучший бомбардир в истории сборной Англии (61 гол в 87 матчах).

В сезоне Бундеслиги у Кейна 11 матчей, 17 голов, 5 ассистов.

Магуайру показали эмблему «Спартака» и попросили отгадать клуб

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?