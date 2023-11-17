Акинфеев рассказал, почему играет под 35-м номером

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл историю своего номера.

«Почему 35-й номер? В академии был 1-м номером, в молодeжке мне дали 56-й. Когда в основу попал, мне дали 35-й, потому что ушeл Руслан Нигматуллин, который был в аренде, номер освободился. Мне выдали – я сказал: «Ну окей, буду 35-м». Мне никогда не хотелось иметь единичку на спине, потому что ты должен на поле проявлять себя. Номер не играет за тебя.

Хотел ли бы я, чтобы мой номер вывел из оборота? Я пока об этом не думал. Как решит руководство, так и будет», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.

В 2005 году он помог клубу взять Кубок УЕФА.

В 2008 году сборная России с Акинфеевым взяла бронзу Евро.

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