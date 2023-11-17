Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сне, в котором его место в воротах занял молодой голкипер команды Владислав Тороп.

«Приходят ли ко мне призраки вратарей, которые не попали из-за меня в состав? Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я полтора часа там поспал, иду вниз, там Тороп. Это реальный сон был. Матч на нашем стадионе, играем с «Локомотивом», все хорошо, я в составе, почему-то оказывается, что я на скамейке, а Тороп уже в основе.

Я говорю ему: «Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают – 1:0. Тренер подзывает меня, я сказал, что не пойду, потому что сейчас забьют еще кучу голов. Поэтому первый призрак – это призрак Торопа. Что касается всех остальных – если человек достоин быть выше, он будет выше, я здесь не при чем», – сказал Акинфеев.