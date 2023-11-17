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  • Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

17 ноября 2023, 13:14
2

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сне, в котором его место в воротах занял молодой голкипер команды Владислав Тороп.

«Приходят ли ко мне призраки вратарей, которые не попали из-за меня в состав? Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я полтора часа там поспал, иду вниз, там Тороп. Это реальный сон был. Матч на нашем стадионе, играем с «Локомотивом», все хорошо, я в составе, почему-то оказывается, что я на скамейке, а Тороп уже в основе.

Я говорю ему: «Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают – 1:0. Тренер подзывает меня, я сказал, что не пойду, потому что сейчас забьют еще кучу голов. Поэтому первый призрак – это призрак Торопа. Что касается всех остальных – если человек достоин быть выше, он будет выше, я здесь не при чем», – сказал Акинфеев.

  • В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 25 очками.
  • Акинфеев провел за команду 14 матчей во всех турнирах.
  • Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. В составе команды он выиграл шесть раз чемпионат России, по семь Кубок и Суперкубок страны. Также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тороп Владислав
Комментарии (2)
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jfuenldn
1700221019
*** -Стопроцентные ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол ЧЕ до 21 Квл 15:00 Косово до 21 - Болгария до 21 Гол Косово до 21 в Первом Кфф 2,10 ***
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O-kolesov
1700243594
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