Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

- Мне ночью приснился сон. Меня домогались три бабы: жена Светка, Памела Андерсон и Софи Лорен.
- Дык чего же такой недовольный?
- Светка победила.
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сне, в котором его место в воротах занял молодой голкипер команды Владислав Тороп.
«Приходят ли ко мне призраки вратарей, которые не попали из-за меня в состав? Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я полтора часа там поспал, иду вниз, там Тороп. Это реальный сон был. Матч на нашем стадионе, играем с «Локомотивом», все хорошо, я в составе, почему-то оказывается, что я на скамейке, а Тороп уже в основе.
Я говорю ему: «Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают – 1:0. Тренер подзывает меня, я сказал, что не пойду, потому что сейчас забьют еще кучу голов. Поэтому первый призрак – это призрак Торопа. Что касается всех остальных – если человек достоин быть выше, он будет выше, я здесь не при чем», – сказал Акинфеев.
- В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 25 очками.
- Акинфеев провел за команду 14 матчей во всех турнирах.
- Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. В составе команды он выиграл шесть раз чемпионат России, по семь Кубок и Суперкубок страны. Также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.