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    • Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

    Акинфеев рассказал о сне, в котором отказался выходить на замену вместо Торопа

    Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сне, в котором его место в воротах занял молодой голкипер команды Владислав Тороп.

    «Приходят ли ко мне призраки вратарей, которые не попали из-за меня в состав? Вот не поверите, приехал на базу, рассказываю Торопу. Я полтора часа там поспал, иду вниз, там Тороп. Это реальный сон был. Матч на нашем стадионе, играем с «Локомотивом», все хорошо, я в составе, почему-то оказывается, что я на скамейке, а Тороп уже в основе.

    Я говорю ему: «Первый же удар, ты отбиваешь, тебе забивают – 1:0. Тренер подзывает меня, я сказал, что не пойду, потому что сейчас забьют еще кучу голов. Поэтому первый призрак – это призрак Торопа. Что касается всех остальных – если человек достоин быть выше, он будет выше, я здесь не при чем», – сказал Акинфеев.

    • В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 25 очками.
    • Акинфеев провел за команду 14 матчей во всех турнирах.
    • Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. В составе команды он выиграл шесть раз чемпионат России, по семь Кубок и Суперкубок страны. Также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    17.11.2023 13:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1208

      O-kolesov 22 часа назад

      - Мне ночью приснился сон. Меня домогались три бабы: жена Светка, Памела Андерсон и Софи Лорен.
      - Дык чего же такой недовольный?
      - Светка победила.



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      Рейтинг: +10

      jfuenldn 17 ноября, 14:36

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