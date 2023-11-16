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    • Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

    Завершились пять матчей 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 в группах A, F и G.

    Сборные Испании и Австрии одержали гостевые победы над Кипром и Эстонией соответственно.

    Грузия упустила победу над Шотландией, пропустив на 93-й минуте. У Хвичи Кварацхелии в активе дубль.

    Азербайджан сенсационно разгромил Швецию. Болгария и Венгрия сыграли вничью, завершая встречу вдесятером.

    Отбор Евро-2024. Группа A. 9-й тур

    Грузия – Шотландия – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 15; 1:1 – Мактоминей, 49; 2:1 – Кварацхелия, 57; 2:2 – Шенклэнд, 90+3.

    Кипр – Испания – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ямаль, 5; 0:2 – Оярсабаль, 22; 0:3 – Хоселу, 28; 1:3 – Пилеас, 75.

    Отбор Евро-2024. Группа F. 9-й тур

    Азербайджан – Швеция – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Махмудов, 3; 2:0 – Дадашов, 6; 3:0 – Махмудов, 89.

    Удаление: Мустафазаде, 57 – нет.

    Эстония – Австрия – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лаймер, 26; 0:2 – Линхарт, 40.

    Отбор Евро-2024. Группа G. 9-й тур

    Болгария – Венгрия – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Адам, 10; 1:1 – Делев, 24; 2:1 – Десподов (с пенальти), 79; 2:2 – Петков (в свои ворота), 90+7.

    Удаления: Антов, 37 – Керкез, 57.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2023 22:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      epivanow 4 часа назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
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      Рейтинг: +2024

      Айболид 7 часов назад

      Азербайджан удивил конечно . Неприятно с.ка удивил .)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      FRZZ > Айболид 6 часов назад

      Неприятно это твоя гнилость, а Азербайджанцы молодцы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2024

      Айболид > FRZZ 6 часов назад

      То что я ставку просрал - моя гнилость ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Айболид 5 часов назад

      Да неее...Ты просто гнилой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      Айболид > googlechromovvkontakte 5 часов назад

      За свой базар ты тебе ответить не по силам , поэтому ты шестеришь "секретуткой" .
      Ты почему такой м.дак кстати ?

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