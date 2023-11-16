Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты

Завершились пять матчей 9-го тура отборочного турнира Евро-2024 в группах A, F и G.

Сборные Испании и Австрии одержали гостевые победы над Кипром и Эстонией соответственно.

Грузия упустила победу над Шотландией, пропустив на 93-й минуте. У Хвичи Кварацхелии в активе дубль.

Азербайджан сенсационно разгромил Швецию. Болгария и Венгрия сыграли вничью, завершая встречу вдесятером.

Отбор Евро-2024. Группа A. 9-й тур

Грузия – Шотландия – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 15; 1:1 – Мактоминей, 49; 2:1 – Кварацхелия, 57; 2:2 – Шенклэнд, 90+3.

Кипр – Испания – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Ямаль, 5; 0:2 – Оярсабаль, 22; 0:3 – Хоселу, 28; 1:3 – Пилеас, 75.

Отбор Евро-2024. Группа F. 9-й тур

Азербайджан – Швеция – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Махмудов, 3; 2:0 – Дадашов, 6; 3:0 – Махмудов, 89.

Удаление: Мустафазаде, 57 – нет.

Эстония – Австрия – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаймер, 26; 0:2 – Линхарт, 40.

Отбор Евро-2024. Группа G. 9-й тур

Болгария – Венгрия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Адам, 10; 1:1 – Делев, 24; 2:1 – Десподов (с пенальти), 79; 2:2 – Петков (в свои ворота), 90+7.

Удаления: Антов, 37 – Керкез, 57.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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