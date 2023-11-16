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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Испания
Кипр - Испания: обзор матча 16 ноября 2023
Кипр
16.11.2023, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Испания
75'
К. Пилеас
5'
Л. Ямаль
22'
М. Оярсабаль
28'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Испания
Желтая карточка
Д. Шполярич
87'
82'
Желтая карточка
Р. Рикельме
Желтая карточка
Я. Кусулос
77'
ГОЛ! 1:3!
К. Пилеас
Пас отдал
Х. Харалампус
75'
73'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
66'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Х. Навас
Замена
Я. Кусулос
️️️️
А. Каро
66'
Замена
А. Какулис
️️️️
И. Питтас
60'
Желтая карточка
А. Каро
59'
Замена
К. Пилеас
️️️️
А. Коррейя
46'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Х. Кириаку
46'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Э. Киприану
46'
46'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Р. Ле Норман
46'
Замена
А. Гарсия
️️️️
М. Мерино
40'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
М. Оярсабаль
28'
ГОЛ! 0:3!
Хоселу
Пас отдал
М. Оярсабаль
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Гримальдо
Желтая карточка
А. Коррейя
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ямаль
Пас отдал
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
(К)
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Испания
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Хесус Навас
(К)
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
0
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Родриго Рикельме
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-1-4-1
12
Малл
4
Андреу
4
Иоанну
7
Коррейя
2
Каро
6
Гогич
9
Питтас
23
Кириаку
20
Кастанос
19
Лайфис
4
Киприану
4-3-2-1
1
Райя
22
Навас
3
Ле Норман
4
Торрес
3
Гримальдо
9
Гави
18
Субименди
6
Мерино
10
Ямаль
21
Оярсабаль
9
Хоселу
7
Коррейя
2
Пилеас
2
Пилеас
7
Коррейя
2
Каро
8
Кусулос
8
Кусулос
2
Каро
4
Киприану
6
Шполярич
6
Шполярич
4
Киприану
23
Кириаку
5
Харалампус
5
Харалампус
23
Кириаку
9
Питтас
11
Какулис
11
Какулис
9
Питтас
3
Ле Норман
0
Гарсия
0
Гарсия
3
Ле Норман
22
Навас
2
Карвахаль
2
Карвахаль
22
Навас
6
Мерино
20
Гарсия
20
Гарсия
6
Мерино
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
21
Оярсабаль
10
Рикельме
10
Рикельме
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Кипр
Испания
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
1
Костас Панайи
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Унаи Симон
ВР
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Кипр - Испания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Mikola Balakin, Ukraine
Стадион:
Лимассол Арена
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